Fire drenge sigtet for biltyveri

Natten til torsdag var der indbrud i et hus på en adresse i Havrebjerg, hvor der bl.a. blev stjålet bilnøgler til to biler – en Peugeot og en Ford – som også blev stjålet.

Begge biler blev efterlyst, og senere torsdag morgen lagde en patrulje mærke til to biler, der matchede efterlysningen, som holdt parkeret på Storebæltsvej i Korsør ved en benzintank. Og det var sørme de to efterlyste biler.

I den ene bil sad en 15-årig dreng, som ikke havde den store lyst til at tale med politiet. Han blev anholdt og sigtet for biltyveri og for indbrud. Kort derfra fandt politibetjentene yderligere tre drenge på hhv. 17, 16 og 16 år som ikke helt kunne forklare, hvad de lavede på stedet. De blev også anholdt og sigtet for både indbrud og biltyveri.

Alle fire drenge er fra Korsør.