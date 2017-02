Chauffør fik ildebefindende – lastbil kørte ned af skrænt

Det var angiveligt et ildebefindende, som onsdag eftermiddag var årsag til et færdselsuheld på Hørup Skovvej ved Slangerup i Nordsjælland.

En 62-årig mand fra Ringsted kom kort før klokken 16 kørende ad Hørup Skovvej, da han af ukendte årsager mistede herredømmet over sin lastbil i en let kurve, hvorved han kørte over i den modsatte kørebanehalvdel og ned af en skrænt.

Manden blev bragt til behandling på Rigshospitalets Traumecenter, da der, ifølge politiet, angiveligt har været tale om et ildebefindende, som årsag til uheldet.