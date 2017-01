Han blev fundet skudt i et sommerhus – nu er han død

Den 42-årige mand, der søndag over middag blev fundet skudt i et sommerhus på Pilebakken i Veddinge Bakker i Odsherred, er nu afgået ved døden. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiets efterforskning har vist, at den 42-årige muligvis er blevet skudt lørdag aften. Men han blev altså først fundet liggende i sommerhuset søndag over middag.

Ifølge Politiet er drabet er foregået i det kriminelle miljø i Odsherred, men man har fortsat ikke noget motiv til drabet.

Politiet er meget interesserede i at høre fra vidner, der har bemærket biler eller personer i området lørdag sidst på dagen og ud på aftenen, ligesom politiet også meget gerne hører fra vidner, der har set biler i området i løbet af søndagen.

Midt- og Vestsjællands Politi gør opmærksom på, at i en sag af denne alvorlige karakter er ingen henvendelse for lille og man vil meget gerne høre fra alle, der har set et eller andet i området, også noget, som man måske selv mener ikke er noget som helst. Politiet kan kontaktes på telefon 114.