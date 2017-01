Fredag morgen kort før klokken 8 skete der et færdselsuheld på Roskildevej i Rødovre.

En 30-årig mand overså sin vigepligt da han svingede til venstre og det gjorde, at en 43-årig mandlig cyklist måtte bremse så hårdt op, at han fløj ud over cykelstyret.

Den 43-årige cyklist kom lettere til skade og brækkede bl.a. sit håndled, oplyser Københavns Vestegns Politi.