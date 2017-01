18-årig kvinde sigtet for menneskesmugling: Ville have lillesøster med til Sverige

En 18-årig kvinde fra Eritrea er blevet sigtet for menneskesmugling.

Da en bus fra Flixbus søndag klokken 13.10 kom i land fra færgen i Rødbyhavn, fandt politiet ved en indrejsekontrol to eritreiske piger. Den ene, som var 16 år, havde ingen gyldig rejselegitimation, mens den anden på 18 år havde pas og opholdstilladelse i Sverige.

Den 18-årige forklarede, at hun havde besøgt den 16-årige, som var hendes søster, i Tyskland og havde besluttet sig for at tage hende med retur til Stockholm, hvor hun boede.

Den 16-årige blev anholdt og sigtet for ulovligt ophold, og da hun havde prøvet at legitimere sig med sin søsters opholdskort, blev hun også sigtet for misbrug af dokument.

Den 18-årige blev anholdt og sigtet for menneskesmugling, og hun blev løsladt igen efter afhøring.