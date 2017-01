Politiet ved ikke hvorfor ung kvinde døde under Roskilde Festivalen

En 20-årig kvinde døde sidste år på Roskilde Festivalen, men politiet ved fortsat ikke hvorfor hun døde.

Det var kvindens veninde, som sov i samme telt, der om natten opdagede, at den 20-årige havde vejtrækningsproblemer. Der blev ydet førstehjælp og den unge kvinde blev dernæst kørt til sygehuset, hvor hun straks kom under behandling, men hendes liv stod ikke til at redde.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i dag, at det efter omfattende retsmedicinske undersøgelser ikke har været muligt at fastslå dødsårsagen.

Der er ikke fundet spor efter alkohol, stoffer, lattergas, forgiftning eller andet i forbindelse med undersøgelserne, der kan forbindes med dødsfaldet, ligesom der heller ikke er fundet tegn på vold, eller at der skulle ligge en forbrydelse bag.

