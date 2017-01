Bilen var ikke forsikret og bilisten var fuld og påvirket

Politiet standsede ved midnatstid natten til i dag en bil på Næstvedvej i Vordingborg.

Det viste sig, at bilen hverken var indregistreret eller forsikret. Føreren, en 40-årig mand fra Vordingborg, var desuden frakendt førerretten og en alkoholmetertest viste, at han havde en promille over det tilladte. Derudover blev den 40-årige også skønnet påvirket af euforiserende stoffer.

Politiet anholdt derfor den 40-årige og sigtede ham for manglende registrering og forsikring af sin bil, kørsel i frakendelsestiden, spirituskørsel samt kørsel i påvirket tilstand.