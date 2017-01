25-årig varetægtsfængslet efter fund af skarpladt pistol

En 25-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for besiddelse af et skydevåben.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er der tale om en mand med tilknytning til Bandidos i Næstved.

Våbnet – en skarpladt 9 mm pistol, samt magasin med yderligere to patroner, blev fundet nedgravet i en skov tilbage i oktober måned sidste år. Efterforskning førte politiet til den 25-årige, som tirsdag anholdt den 25-årige på en adresse i Vordingborg-området.

Den 25-årige blev i går fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved, hvor han blev varetægtsfængslet frem til den 8. februar.

Det er politiet opfattelse, at pistolen skulle have været anvendt i den daværende konflikt mellem Bandidos i Næstved og rockergruppen Satudarah, hvor der var 6 skudepisoder disse to grupperinger imellem.