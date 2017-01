Utilfreds med kontrolafgift: Ung kvinde begik vold mod togfører

Tre passagerer måtte gribe ind, da en 41-årig kvindelig togfører i går klokken 09.45 blev udsat for vold ved Trekroner Station.

Togførere var i gang med at udskrive en kontrolafgift til en ung kvinde, der blev så utilfreds over at få en afgift, at hun rev og flåede i togførerens bluse. Tre passagerer kom til hjælp og fik togføreren fri.

Gerningskvinden var en kvinde, 18-22 år gammel, 170-175 cm, spinkel af bygning, gul i hudfarven, sort langt hår, talte dansk iført beige jakke og brune lange støvler.

Politiet hører gerne fra flere vidner til sagen. Ring på 114.