En 51-årig mand fra Jerslev er blevet anholdt og sigtet for trusler mod sin samlever. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden er sigtet for at have truet sin samlever med et oversavet jagtgevær.

Politiet oplyser, at man fik en anmeldelse tirsdag aften klokken 22.29 og manden derefter blev efterlyst. Men det lykkedes politiet at anholde ham og politiets jurister vil onsdag vurdere, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.