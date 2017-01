Politiet: Brand i pizzaria var ikke påsat

Søndag aften udbrød der brand i et pizzaria i Tune Center – i første omgang havde politiet mistanke om, at der var tale om en påsat brand. Det har man ikke længere.

Søndag aften klokken 21.50 blev politi og brandvæsen sendt ud til brand pizzaria i Tune Center. Da brandslukningen var overstået, var der mistanke om, at branden kunne være påsat. Derfor blev pizzariaet bevogtet natten over og mandag foretog politiets teknikere så undersøgelser på stedet.

Undersøgelsen viste, at der ikke var tale om en påsat brand. I stedet antages det, at det var et glemt stearinlys, som var skyld i branden.