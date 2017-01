Overlæge dømt: Voldtog yngre læge

En 40-årig overlæge fra København er blevet fundet skyldig i to voldtægter, et voldtægtsforsøg samt andre seksuelle overgreb mod en yngre læge fra samme afdeling på et sjællandsk sygehus.

Dommen faldt i dag ved Retten i Næstved.

Forholdene foregik fra juni 2015 til december 2015.

Et forhold var begået på en bar i København, de andre på deres fælles arbejdsplads, Slagelse Sygehus, heraf nogle i arbejdstiden.

Overlægen blev dømt for de seksuelle overgreb samt dømt for at have misbrugt sin stilling. Han blev idømt fængsel i 3 år og 3 måneder og frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre. Derudover blev overlægen dømt til at betale 100.000 kroner i erstatning til sit voldtægtsoffer.

Forud for dommen var den 40-årige afskediget fra sygehuset

Han ankede dommen, og blev varetægtsfængslet efter dommen af hensyn til retshåndhævelsen. Overlægen kærede denne kendelse.

Lægens navn må ikke nævnes

Under sagen har der været nedlagt navneforbud og det har derfor ikke været tilladt at nævne læges navn. Retten afviste at forlænge navneforbudet til også at gælde under ankesagen, men den afgørelse har den nu dømte overlæge også kærret til landsretten. Derfor har kæren fået opsættende virkning, så lægens navn foreløbig endnu ikke må nævnes.