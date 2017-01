58-årig mand slog betjent

Kort før klokken 20.30 lørdag aften fik politiet en anmeldelse fra en adresse i Dalmose, hvor en beboer, en 58-årig mand, var både fuld og havde indtaget piller.

En patrulje kørte til stedet, og dér mødte de ganske rigtigt en noget ophidset mand. Da han fik øje på patruljen, som blev lukket ind af husets øvrige beboere, gik han aggressivt frem mod den ene betjent og prikkede ham først i brystet, hvorefter han slog med knyttet hånd mod betjentens skulder. Dette førte til, at manden blev anholdt og ført ud til patruljevognen. Han nægtede dog at gå selv og trak benene op under sig – betjentene bar ham så ud til bilen. Han blev kørt til Næstved politistation. hvor han blev afhørt og søndag morgen klokken 8.50 løsladt igen. Han bliver nu sigtet for vold mod polititjenestemand.