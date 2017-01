En diskussion på et værtshus i Jernbanegade i Slagelse fredag aften udartede sig, så en 34-årig mand fra Høng endte med at blive snittet over det ene øje med en kreditkortkniv.

Politiet var hurtigt på stedet med flere patruljer, og her blev en 28-årig mand uden fast bopæl anholdt og sigtet efter straffelovens bestemmelser vold af særlig farlig karakter.

Den 28-årig blev taget med til politistationen i Næstved og afhørt, inden han blev løsladt igen lørdag morgen klokken 9.