En 17-årig dreng blev natten til lørdag bl.a. sigtet for kørsel uden førerret. Det skriver Gladsaxe Nyt.

Det skete efter en politipatrulje kort før kloken 01.30 så en bil køre over for rødt på Vadstrupvej i Gladsaxe. Efter forgæves at have forsøgt at standse bilen, satte politiet efter den og fik bragt den til standsning en lille kilomet senere.

Bilens fører, en 17-årig dreng, blev sigtet for kørsel uden førerret og for at køre over for rødt lys flere gange.