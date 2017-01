Politiet standsede ved 00.30-tiden natten til fredag en 20-årig mand på Parkvej i Høje Taastrup.

Det viste sig, at han var påvirket af euforiserende stoffer og da han allerede var blevet frakendt førerretten blev han sigtet for både kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og kørsel i frakendelsestiden.

Da politiet visiterede manden fandt man en foldekniv og flere gram hash. I bilens ene fordør fandt politiet en økse.