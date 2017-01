Hjælpsom mand stjal ældre dames pung

Torsdag formiddag blev en 86-årig dame fra Rødovre udsat for tricktyveri ved sit hjem.

Den ældre dame havde netop været ude at handle, da hun kl. 11.30 blev opsøgt ved sin opgang på Hviddingvej i Rødovre af en mand, som spurgte, om han skulle hjælpe hende med at bære hendes varer op. Da manden havde forladt stedet, opdagede damen, at hun ikke længere havde sin pung.

Gerningsmanden beskrives som:

Dansk mand, 25-30 år, 185-190 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iført en mørkeblå vindjakke med hætten slået op.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse kan ske døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.