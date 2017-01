65-årig støtte sammen med lastbil: Nu er han sigtet for spirituskørsel

En 65-årig mand fra Nyborg kom torsdag aften kørende over Storebæltsbroen, og under en overhaling stødte han sammen med en lastbil.

Den 65-årige fortsatte sin kørsel, og først kort efter betalingsanlægget standsede han op.

Politiet var blevet tilkaldt af lastvognchaufføren – en 38-årig mand fra Jystrup – og da betjentene ankom til stedet, viste en alkometertest, at den 65-årige havde en promille, der var et pænt stykke over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, og den 65-årige blev kørt til sygehuset i Slagelse til et rutinetjek.