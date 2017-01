Tip førte til sigtelser for salg af stoffer

Tirsdag formiddag kørte betjente fra politiets specialpatrulje til en adresse i Horslunde efter at have modtaget et tip om, at der skulle være et skunklaboratorium på stedet.

På adressen befandt sig tre mænd på 33-36 år fra lokalområdet, og efter minutiøst at have gennemgået ejendommen fandt politiet forskellige remedier i form af lamper og vægte, og der blev også fundet både skunk og hash i mindre mængder.

De tre mænd blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om salg af euforiserende stoffer.

De tre blev taget med til politistationen i Vordingborg, hvor de blev afhørt, inden de atter blev løsladt klokken 17.30.