Satudarah-rocker sigtet for knivstikkeri

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har i dag i Næstved anholdt en 28-årig mand, der er fuldgyldigt medlem af rockergrupperingen Satudarah.

Han sigtes for et knivstikkeri, der foregik på Jernbanegade i Næstved den 26. december sidste år tidligt om morgenen, hvor en 25-årig mand blev stukket i maven med en kniv.

Politiet oplyser, at den anholdte fremstilles i grundlovsforhør torsdag formiddag ved retten i Næstved og her vil man kræve ham fængslet. Der vil endvidere blive begæret lukkede døre under retsmødet.