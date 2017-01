Kort før klokken et i nat standsede politiet en bil på Stationspladsen i Haslev med en 21-årig mand fra byen som fører.

Det viste sig, at den 21-årige ikke havde noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Da han flere gange tidligere var blevet sigtet for samme forseelse, blev hans bil beslaglagt på stedet.