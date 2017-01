Mand forsøgte at lokke 8-årig pige med slik

Tirsdag eftermiddag klokekn 16.45 var en 8-årig pige fra Hvalsø på Skolevej ved skolen og hallen, hvor hun blev kontaktet af en mand, der holdt i en mørk varebil.

Manden tilbød hende noget slik, men pigen skyndte sig væk fra stedet og ned i hallen, hvor hun fortalte om sin oplevelse til en voksen, der straks gik ud på parkeringspladsen blot for at konstatere, at varebilen var kørt.

Sagen blev først anmeldt til politiet kl. 17.38 og det får Midt- og Vestsjællands Politi til at opfordre til, at man straks ringer til politiet, hvis børn bliver udsat for noget lignende, så vores patruljer har en chance for at finde frem til pgl. i lokalområdet.

Pigen handlede helt korrekt ved at henvende sig til en voksen i hallen og hurtigt komme væk fra manden.

Har man oplysninger om sagen, hører politiet gerne om det på telefon 114.