En 29-årig mand fra Mern blev mandag klokken 18.32 anholdt og sigtet for spirituskørsel og for kørsel uden førerret.

Det skete, efter at politiet havde fået en anmeldelse om, at en bil var kørt i grøften på Ugledigevej uden for Ørslev. Da en politiet kort tid efter ankom til stedet, blev den 29-årige bedt om at puste i alkometeret, der viste, at han havde en promille, der var væsentligt over det tilladte.

Den 29-årige, der ikke havde noget kørekort, blev løsladt efter afhøring.