474 vil være politikadet

Mandag var sidste frist for at søge ind på den nye politikadetuddannelse, hvilket 474 personer har gjort.

De nye politikadetter skal være en del af dansk politi og løse de særlige politiopgaver i forbindelse med grænsekontrol, bevogtningsopgaver, transportopgaver og udsendelser.

– Der er tale om et helt nyt job og en ny uddannelse, som vi kun har reklameret for i halvanden måned – så jeg kan kun være godt tilfreds med, at 474 har søgt og ønsker at arbejde for os, siger politiinspektør Peter Ekebjærg, Rigspolitiet.

Set i forhold til politiets langt mere kendte basisuddannelse til politibetjent var der sidste år i gennemsnit ca. 650 ansøgere pr. ansættelseshold.

Nu går Rigspolitiet i gang med at udvælge velegnede kandidater.

Kravene til ansøgernes fysiske form og helbred og personlige kompetencer og karakteregenskaber er identiske med optagelseskravene til politiets basisuddannelse til politibetjent. Prøverne består blandt andet i en fysisk prøve, farvesynstest, retskrivningsprøve i dansk, en samarbejdsopgave og en individuel samtale. Desuden skal man have kørekort til personbil og kunne sikkerhedsgodkendes.

Ambitionen er, at det første hold politikadetter på 125 starter på Politiskolen i Brøndby den 1. marts.