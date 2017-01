Et tip om, at der muligvis var våben på stedet fik lørdag eftermiddag politiet til at ransage en adresse i Haslev.

Ved ransagningen blev der bl.a. fundet en ladt riffel, diverse knive, slangebøsser og slagvåben.

Beboeren på stedet blev anholdt og sigtet efter våbenloven under skærpende omstændigheder. Han blev søndag fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet frem til 24. januar.