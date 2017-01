Politiet: Mand slog kvinde og stak sig selv med kniv

Søndag eftermiddag ved 17-tiden kørte politiet til en adresse syd for Egebjerg i Odsherred, hvor en mand angiveligt skulle være udsat for knivstik i siden.

På adressen traf politiet en 49-årig mand, der havde et sår i siden, der skulle stamme fra knivstik.

En 48-årig kvinde blev ligeledes truffet på stedet. Hun havde skader efter vold. Kvinden var slået adskillige gange i ansigtet med knytnæveslag m.v. af den 49-årige mand.

Manden mistænkes for efterfølgende at have stukket sig selv med en kniv for at dække over volden mod kvinden.

Han blev løsladt senere på aftenen, og kan nu se frem til at blive indkaldt til et retsmøde på et senere tidspunkt.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at sagen er stadig under efterforskning og man derfor ikke har yderligere i kommentarer til sagen i øjeblikket.