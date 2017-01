En 15-årig dreng fra Slagelse blev fra den 20. december og frem til den 30. december presset til at overføre en stribe forskellige beløb til andre drenge i Slagelse.

Afpresningen skete via Messenger, og da han den 30. december skulle overføre 1.000 kroner, måtte han bede familien om at låne pengene, da han ikke selv havde dem. Men i stedet for et lån, endte det med, at afpresningen blev anmeldt til politiet.

Det førte til en anholdelse af en 18-årig fra Slagelse, der nu er sigtet for afpresning.