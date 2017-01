27-årig sigtet for manddrab

Kort før klokken 5.30 nytårsmorgen stak en 27-årig mand en tre år yngre mand med kniv på en adresse i Rødby.

Knivstikkeriet fandt sted i et drikkelag efter en uoverensstemmelse mellem de to mænd. Den 24-årige blev ramt af kniven flere gange, og et af stikkene ramte ham på halsen. Han er dog ikke i livsfare, men han er indlagt på sygehuset.

Den 27-årige er sigtet for forsøg på manddrab, og for at have sparket en betjent i maven i forbindelse med anholdelsen.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.