Ulovlige fyrværkeri-batterier er solgt til forbrugerne

I forbindelse med sin årlige kontrol med fyrvæerkerisalg har Sikkerhedsstyrelsen fundet ulovligt fyrværkeri, der er solgt til forbrugerne som værende lovligt fyrværkeri.

Det drejer sig om fyrværkeribatterierne Black Out Eight og Six best possible fra J Fireworks med produktionsår 2016. Styrelsen har fået oplyst, at J Fireworks har stoppet salget den 25. december. Styrelsen har imidlertid fundet de ulovlige batterier til salg hos Krudtteltet, som har salgssteder flere steder i landet.

Fyrværkeribatterierne er ulovligt sammenluntede, så de udgør et stort fyrværkeribatteri fremfor flere små. Det betyder, at de ikke længere er godkendte til at kunne sælges i Danmark.

Hvis man som forbruger har købt et af batterierne, så MÅ de derfor ikke afskydes. De sammenluntede batterier er ulovlige, og kan være farlige, da de indeholder store mængder krudt. Derfor opfordrer styrelsen indtrængende forbrugerne til at levere batterierne tilbage, hvor de er købt.