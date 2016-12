Politiet afspærer veje ved Rådhuspladsen – vil undgå terrorangreb

Københavns Politi afspærrer store veje ved Rådshuspladsen for at undgå terrorangreb som det i Berlin den 19. december, hvor en lastbil pløjede sig ind i en folkemængde.

Der forsamles traditionelt mange mennesker på Rådhuspladsen i København omkring midnat for at høre rådhusklokkerne slå tolv og fejre nytåret sammen. Derfor har politiet valgt at afspærre HC Andersens Boulevard fra Jernbanegade til Stormgade i begge retninger og Vesterbrogade fra Bernstoffsgade. Man vil derfor ikke kunne køre forbi Rådshuspladsen og politiet opfrodrer til, at man finde en anden rute og kører i god tid.

Derudover vil der som tidligere år ske afspærring af Dronning Louises Bro i anledning af nytårsfesten, oplyser Københavns Politi.

Mere politi på gaderne

Udover de trafik- og hastighedsdæmpende foranstaltninger, så vil der også været mere politi på gaderne, både uniformeret og civilklædt.

– De politioperative tiltag iværksættes for at sikre, at flest mulige mennesker kan få en tryg og festlig nytårsaften i København, siger den operationsansvarlige, politiinspektør Jens Jespersen, Københavns Politi. og fortsætter:

– Vi har stor fokus på, at genere trafikken mindst muligt og i øvrigt give plads til, at folk kan holde en ordentlig nytårsfest. Men de nødvendige politioperative tiltag vil samtidig komme til at betyde, at vi begrænser mulighederne for kørende trafik i områder, hvor der er mange mennesker forsamlet.

Politiinspektøren opfordrer samtidig til, at man passer godt på hinanden og kontakter politiet, hvis man oplever noget mistænkeligt.