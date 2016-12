Nytårsforsættet er blevet overflødigt

Når rådhusklokkerne inden længe ringer 2017 ind, er det kun et fåtal af danskerne, der går ind i året med et nytårsforsæt under armen.

Det skriver Søndagsavisen.

I 2003 viste en undersøgelse fra GfK Danmark, at knap halvdelen af danskerne havde et nytårsforsæt, men i år er det blot 20 procent af danskerne, der har et af slagsen, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for avisen.

Januar plejer ellers at være synonym med storstilede slankekure, overfyldte fitness­centre og sagesløse cigaretpakker, der bliver skyllet ud i toilettet, men sådan er det altså ikke længere. Det skyldes, at stadig færre danskere lever en livstil, der kalder på en kold tyrker, sådan som det traditionelle nytårsforsæt foreskriver.

– Nu er der ikke så mange, der ryger længere, og de fleste, der træner, gør det jo hele året rundt. Så for mange er det blevet irrelevant at have et nytårsforsæt, siger Karen Sjørup, lektor og kønsforsker på Roskilde Universitet, til Søndagsavisen.

Ifølge Statistisk Årbog 2016 fra Danmarks Statistik var halvdelen af den danske befolkning over 15 år rygere i 1980. I år 2000 var det cirka en tredjedel, mens det i dag blot er en sjettedel.

Af samme publikation fremgår det, at danskerne generelt spiser mindre fed mad, ligesom danskere, der drikker mere end Sundhedssyrelsen anbefaler, er blevet halveret fra 17 procent i 2003 til 8,5 procent i 2013.

På motionsfronten står det også godt til. 61 procent af de voksne danskere er idrætsaktive, viser en stor kortlægning af danskernes motions- og sportsvaner, som Idrættens Analyseinstitut har foretaget.

Det er dog ikke kun den øgede sundhed hos dansker, der har overflødiggjort nytårsforsættet, vurderer Morten Elsøe, der er cand.scient. i molekylær ernæring og fødevareteknologi. Den ekstreme tankegang med alt eller intet-kure har danskerne nemlig vendt ryggen til.

– Nu handler det mere om balance, hvor der også skal være plads til søde sager og at nyde livet i den forstand. Det er ikke nær så sort-hvidt. Og jo mindre sort-hvidt det bliver, desto mindre bliver behovet for nytårsforsætter, siger han.