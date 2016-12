Ishockey: Rødovre tabte til Gentofte

I eftermiddags meddelte Rødovre Mighty Bulls, at cheftræner Jesper Duus ikke ville være at finde i spillerboksen under kampen mod Gentofte Stars, da han var stoppet med øjeblikket virkning. Men det var ikke eneste ændring ved aftens kamp.

Rødovre skiftede nemlig kaptajn ved aftens kamp. Det var således Nicklas Carlsen, der kom på isen med ‘C’ på brystet.

Der var stor gejst hos Rødovre, som efter knap syv minutter kom foran 1-0 på scoring af Rasmus Astrup, som 17 minutter senere også gjorde det til 2-0.

I 35. minut reducerede Gentofte Stars til 2-1 på scoring af Joonas Reikkinen og blot tre minutter efter udlignede Marko Virtala til 2-2 for Gentofte.

I overtiden lykkedes det Cameron Spiro at score til 2-3 og dermed trække sejren hjem til Gentofte Stars.