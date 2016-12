En bil kørte frontalt ind i en af politiets afspærringer på HC Andersens Boulevard.

Uheldet skete ved 19-tiden.

Afspærringerne er en del af foranstaltningerne i forbindelse med nytårsaften i og omkring Rådhuspladsen i København. Her har politiet bl.a. sat betonklodser op for at spærre for trafikken og undgå en situation som den der fandt sted den 19. december på en julemarked i Berlin, hvor en lastibil pløjede sig igennem menneskemængden og dræbte flere personer.