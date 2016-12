Ekskæresten stod på lur og ventede: Kvinde overfaldet med slag og spark mens børnene så det

Torsdag aften blev en 29-årig kvinde overfaldet af sin 30-årige mandlige ekskæreste da hun kom hjem til sin adresse i Nakskov.

Manden havde ventet bag en busk i haven, og da kvinden kom hjem til bopælen, havde han gennet hende ind i huset, og i de følgende tre timer havde han nægtet hende at forlade huset, mens han havde truet hende og slået en enkelt gang med knytnæve samt sparket hende tre gange foran deres tre fælles børn.

Da manden kortvarigt forlod huset, så kvinden sit snit til at stikke af, og fra et hus i nærheden lykkedes det hende at kontakte politiet. Da patruljen ankom og talte med kvinden, ankom manden i en bil og holdt en smule på afstand. Kvinden fortalte patruljen, at det var gerningsmanden, og derfor kontaktede de ham, og efter en kort afhøring fortalte de, at han vil blive sigtet for vold mod sin ekskæreste, og derefter blev han bortvist fra stedet.