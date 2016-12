Urd: Problemer med mobile dæmninger i Jyllinge

Der har mandag aften været problemer med en af de mobile dæmninger i Jyllinge.

Ved Jyllinge Nordmark er der blevet etableret spærringer med såkaldte “Watertubes”. Ifølge politiet har der været problemer med en af de mobile dæmninger, men beredskabet har styr på det.

Beder private blive væk

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at mange private gerne vil hjælpe til. Men det giver problemer for redningsberedskabets køretøjer og politiet anbefaler derfor, at man holder sig væk fra området, så man ikke er i vejen for redningsberedskabet.