Klokken 02.40 blev broen til Sverige genåbnet for biler.

Åbningen gælder i begge retninger. Dog frarådes det vindfølsomme køretøjer at passere broen.

Øresundsbroen blev lukket tidligere på natten, da stormen Urd blæste så kraftigt, at man vurderede, at det ikke var sikkert at passere broen.