Når Stormen Urd bevæger sig ind over Danmark, kan det i aften og nattetimerne give vind af stormstyrke på Storebæltsbroen.

Derfor anbefales det, at man kører over broen inden klokken 24, da der er risiko for, at broen lukker for al trafik, hvis vinden kommer op over 25 m/s i nat.

Storebælt forventer at fraråde kørsel med høje og vindfølsomme køretøjer, som f.eks. campingvogne og lette lastbiler, allerede fra sidst på eftermiddagen.