Død person fundet ved sø

Kort efter klokken 15.30 juleaftensdag fik politiet en anmeldelse om, at en person var fundet død person ved en sø ved Borup ved Køge.

Politiet kørte til stedet hvor liget blev bjerget og kørt til nærmere undersøgelse på Retsmedicinsk Institut.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man endnu ikke kender årsagen til dødsfaldet, men at man behandler sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Der er foretaget omfattende undersøgelser på og omkring findestedet og ifølge politiet er der noget som tyder på, at liget har ligget på stedet gennem længere tid.

Den afdøde bliver obduceret søndag, og det er politiets håb, at undersøgelser bringer mere klarhed over, om der er tale om selvmord, ulykke eller en kriminel handling.

Politiet undersøger om der er efterlysninger, der evt. kan passe den fundne.