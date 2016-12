Kort efter klokken fire i morges blev en 16-årig dreng fra Vallensbæk anholdt og sigtet for kvalificeret vold.

Den 16-årige er sigtet for at have stukket en 17-årig i ballen med en kniv på Skolager i Greve om aftenen torsdag den 15. december.

En anden 17-årig fra Greve er tidligere sigtet for medvirken til volden.

Anklagemyndigheden vil nu vurdere, om den 16-årige skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.