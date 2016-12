Zone om fugleinfluenzaramt fjerkræbesætning ophæves

Fugleinfluenzaen har ikke spredt sig fra den besætning, hvor sygdommen blev fundet i slutningen af november, så nu ophæves overvågningszone.

Fødevarestyrelsen har haft kontakt til samtlige erhvervsfjerkræhold i 10 kilometers radius rundt om den hobbybesætning i Ålsgårde, der blev ramt af fugleinfluenza i slutningen af november og da der i flere uger ikke har været meldinger om sygdomsproblemer i nogle af fjerkræholdene indenfor zonen, har Fødevarestyrelsen nu valgt at ophæve den overvågningszone, der blev oprettet som reaktion på udbruddet af fugleinfluenza i den ramte besætning.

– Det er dejligt at kunne konstatere, at fugleinfluenzaen ikke nåede at sprede sig fra den ramte besætning, før vi fik grebet ind. Men faren er ikke ovre endnu; vi finder stadig døde vilde fugle med fugleinfluenza i hele landet, og sygdommen breder sig i øvrigt fortsat med udbrud i fjerkræbesætninger i flere nye lande i Europa, så det er vigtigt, at fjerkræejere fortsat følger vores krav om at holde deres høns under tag, siger souschef i Fødevarestyrelsen, Stig Mellergaard.

Ophævelsen af zonen betyder, at man igen må flytte sit fjerkræ i området, men det skal stadig holdes indendørs eller i hønsegård med fast tag – tagplader eller presenning.

Allerede den 13. december ophævede Fødevarestyrelsen en 3 km beskyttelseszone rundt om besætningen i Ålsgårde.

Fugleinfluenzaen breder sig blandt vilde fugle

Fødevarestyrelsen indførte 14. november bl.a. krav om overdækning af flere typer fjerkræ og fugle, samt et forbud mod samlinger af fugle og fjerkræ. De skærpede regler blev indført, efter der Fødevarestyrelsen fandt den højpatogene og dermed stærkt smitsomme fugleinfluenza H5N8 i vilde troldænder på Møn og på Sjælland.

Siden da har sygdommen – som forventet – vist sig i vilde fugle i de fleste andre egne af landet. Den er indtil videre fundet i 63 vilde fugle; senest i en død duehøg, der blev samlet op i Aalbæk nord for Frederikshavn i sidste uge – og flere fugle er på vej ind til DTU Veterinærinstituttets laboratorium med hjælp fra Beredskabsstyrelsen.

– Indsamlingen af vilde fugle holder juleferie, men fortsætter ufortrødent på den anden side af nytår. Det er vigtigt for os at holde øje med sygdommens udbredelse, og ikke mindst er overvågningen vigtigt i forhold til at vurdere, hvornår sygdommen er forsvundet. Men der er desværre ikke noget, der tyder på, at den dag er lige om hjørnet, siger Stig Mellergaard.