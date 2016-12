Onsdag eftermiddag standsede politiet en bil på Kalundborgvej i Slagelse.

Bag rattet sad en 24-årig mand fra Kalundborg, der imidlertid ikke havde noget kørekort, da han var frakendt førerretten. Derfor blev den 24-årige sigtet for kørsel uden førerret.

Ejeren af bilen – en 77-årig mand fra Kalundborg – er efterfølgende blevet sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.