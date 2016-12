En 23-årig mand fra Lundby blev klokken 01.30 i nat standset af politiet, da han kom kørende ad Næstvedvej i Vordingborg.

Det viste sig, at den 23-årige ikke havde erhvervet sig et kørekort og at han havde en promille over det tilladte. Desuden var han i besiddelse af 8,4 gram amfetamin og 7 gram hash.

Den 23-årige blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, kørsel uden førerret og besiddelse af euforiserende stoffer.