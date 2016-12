En 20-årig mand fra Præstø blev ved 3-tiden i nat anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Det skete, efter at politiet havde fået en anmeldelse om, at en bil var kørt ind i et træ på Kildegårdsvej uden for Præstø.

En alkometertest viste, at den 20-årige havde en promille, der var noget over det tilladte, og han blev derfor sigtet for spirituskørsel. Den 20-årige blev efterfølgende kørt til behandling for sine knubs på sygehuset i Nykøbing F., hvor der ved samme lejlighed blev taget en blodprøve.