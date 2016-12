Mandag formiddag kontaktede en trafikant politiet og oplyste, at en udenlandsk lastbilchauffør muligvis var fuld.

Lastbilen blev kort efter standset på Ringstedvej uden for Haslev, og en alkometertest viste ganske rigtigt, at chaufføren havde en promille, der var højere end det tilladte. Det var en 37-årig litauisk mand, og han blev anholdt klokken 11 og sigtet for spirituskørsel.