Politiet indfører visitationszone i København nv

Fra middagstid i dag er der blevet indført visitationszone i en del af København.

Det er den seneste tids voldelige episoder, konfrontationer og utryghedsskabende adfærd i området, herunder senest et knivstikkeri i går på Frederikssundsvej ud for 128, der har fået Købenahvns politidirektør Thorkild Fogde til at indføre visitationszon, som giver politiet mulighed for i en begrænset periode at foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område.

Visitationszonen gælder frem til onsdag den 12. oktober 2016 kl. 1200.