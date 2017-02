Fire mænd frifundet for medvirken til terrorisme – anklager overrasket over byrettens dom

Fire mænd der var tiltalt for at have hjulpet Omar El-Hussein og derved medvirket til terrorisme i form af drab på Dan Uzan og drabsforsøg på to betjente fra Københavns Politi ved synagogen i Krystalgade den 15. februar 2015 er blevet frifundet.

Dommen faldt i dag ved Københavns Byret.

De fire mænd, er er mellem 21 og 32 år gamle, har været varetægtsfængslet siden henholdsvis den 16. februar og den 20. marts sidste år.

To af de tiltalte blev dog fundet skyldige i våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder ved at have hjulpet Omar El-Hussein med at bortskaffe det automatvåben, han brugte ved terrorangrebet mod Krudttønden.

Anklager overraresket

– Vi er overraskede over, at retten har vurderet beviserne mod de tiltalte anderledes, end anklagemyndigheden har, og at retten er kommet til det resultat, at de tiltalte skal frifindes. Vi vil nu gennemlæse rettens afgørelse grundigt for at se, hvad retten har lagt vægt på, siger senioranklager Sidsel Klixbüll.