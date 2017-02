Stenkast fra motorvejsbro

Søndag eftermiddag blev der muligvis kastet sten fra Køgevej-broen over Holbækmotorvejen.

En 25-årig mand fra København har til politiet fortalt, at han omkring kl. 17.15 i går undgik en sten, da han kom kørende mod vest ad motorvejen.

Der var ifølge anmelderen tale om en 7-8 cm stor sten, som nåede at lande på kørebanen, inden han kørte over den. Politiet kørte efterfølgende til stedet, men kunne ikke finde nogen sten svarende til anmelderens beskrivelse. Anmelderen oplyste, at en person gik på broen i retning mod Roskilde, men personens rolle var ukendt.

Lokalpolitiet i Roskilde hører gerne fra personer, der har bemærket noget i relation til anmeldelsen, ligesom politiet gerne vil i kontakt med personer, der har været på broen omkring kl. ca. 17.15 søndag eftermiddag. Politiet kan kontaktes på telefon 114.