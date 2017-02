52-årig sigtet for menneskesmugling

En 52-årig mandlig norsk statsborger med irakisk baggrund sad bag rattet, da han sammen med sin 36-årige irakiske kone kørte i land fra færgen i Rødbyhavn.

Ved indrejsekontrollen viste mandens 36-årige kone et italiens id-kort, som ikke var gyldig rejselegitimation og derfor blev den 52-årige anholdt og sigtet for menneskesmugling og fik et bødeforlæg.

Manden var torsdag formiddag fortsat anholdt, mens Udlændingestyrelsen skulle vurdere, om han skal have et forbud mod at rejse ind i Danmark. Hans kone blev nægtet indrejse til Danmark og sendt tilbage til Tyskland.