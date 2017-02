Serie 2 kamp endte i voldsorgie

En fodboldkamp i serie 2 mellem FC Albertslund og Hundige BK endte lørdag eftermiddag i et voldsorgie, da hjemmeholdet sammen med tilskuere og trænere gik amok og overfaldt modstanderne og dommeren. Det skriver Ekstrabladet.dk.

Balladen startede for alvor, da dommeren først gav et gult kort til en Albertslund-spiller, som kaldte ham racist. Derefter fik en anden Albertslund-spiller det røde kort for at true dommeren med at han ville finde ud af hvor han boede og slå ham ihjel. Pludselig blev dommeren slået i nakken og så gik volden i gang.

Både dommeren og hundige-spillere blev overfaldet med slag og spark. Hundiges måland fik en skalle og blev derefter overdænget med spark af Albertslund-spillere. Selv da FC Albertslunds formand lagde sig oven på målmanden for at beskytte ham, fortsatte sparkene med at regne ned over både målmanden og formanden, skriver Ekstrabladet.dk.

Politiet blev tilkaldt, men inden ordensmagten kom frem, var Albertslund-holdet stort set væk.