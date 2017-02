Tusindvis af teenagere ikke i tvivl: Marcus og Martinus er skønne!

Det norske pop-fænomen, tvillingerne Marcus og Martinus gav torsdag aften koncert i Tivoli.

Koncerten var i første omgang planlagt til at foregå på Pavillonen, men på grund af deres popularitet, måtte Tivoli forvente at der ville komme mange flere end der kunne være dér – og derfor blev koncerten flyttet til Plænen. Et klogt valg skulle det vise sig, for mange tusinde preteens og teenagere var mødt frem – mange sammen med deres forældre – for at høre og ikke mindst se de to norske ‘guttene’.

